Війна, яка почалася ще у 2014 році з анексії Криму та окупації частини Донбасу, переросла у масштабне протистояння, що визначило майбутнє України, Європи та всього світу. Детальніше про це – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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Третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Того ранку російські війська вирушили на територію Україну з кількох напрямків: із території Білорусі на Київ, зі сходу – на Харків, Суми та Маріуполь, а з півдня – на Херсон. Ворог завдав ракетних ударів по військових і цивільних об'єктах, намагаючись знищити систему оборони. Саме в цей момент українці прокинулися від гучних вибухів. Росіяни були впевнені, що захоплять Київ за кілька днів, а український уряд втече. Однак вони помилилися, адже українці не злякалися і не склали зброї.

У перші тижні повномасштабної війни країна пережила найважчі випробування. Київ опинився під загрозою захоплення, тоді як російські війська зайшли в передмістя столиці – Ірпінь, Бучу та Гостомель. Втім, завдяки героїчному спротиву ЗСУ, тероборони та звичайних громадян ворога вдалося зупинити. А вже у квітні окупанти змушені були відступити з Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Тоді весь світ став свідком наслідків присутності росіян. Бучанська різанина почала символізувати російські злочини, які українці ніколи не пробачать.

Трагедія в Бучі / Фото "Фокус"

Літо 2022 року принесло нові виклики для України, адже Росія продовжувала спроби наступів на сході. Водночас на півдні, в Херсонській області, ЗСУ почали контрнаступ, який восени приніс перші великі перемоги. Тоді була звільнена майже вся Харківщина, а в листопаді українська армія повернула контроль над Херсоном. Це стало першим серйозним ударом по російському плану окупації.

Звільнення Херсона у листопаді 2022 року / Фото з Вікіпедії

2023 рік став роком запеклого протистояння. Ворог змінив тактику і почав зосереджуватися на виснаженні ЗСУ та обстрілах мирних міст. Ударів зазнали Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса та сотні інших населених пунктів. Росіяни намагалися залишити українців без світла та тепла, атакуючи енергетичну інфраструктуру. Однак Україна мужньо вистояла навіть у найтемніші ночі, коли міста поринали у пітьму. Навесні українські військові розпочали контрнаступ, метою якого було звільнення окупованих територій на півдні та сході. Війна перейшла у фазу боротьби на виснаження, і стало зрозуміло, що вона триватиме довше, ніж багато хто очікував.

Збройні Сили України / Фото Офіс Президента України

У 2024 році Росія продовжувала цинічно атакувати українські міста, зосередивши величезні сили на штурмі Авдіївки. Місто, яке тримало оборону ще з 2014-го, стало символом української стійкості. Після місяців важких боїв, нестачі боєприпасів та безперервних ударів авіації ЗСУ довелося відступити, щоб уникнути оточення. Це рішення було важким, але виправданим, оскільки українцям вдалося завдати ворогу величезних втрат.

Попри труднощі, Україна адаптувалася до нової реальності війни, розвиваючи власне виробництво дронів, атакуючи об'єкти ворога в Криму та навіть у глибокому тилу Росії. Українські безпілотники регулярно знищували нафтобази, склади боєприпасів, військові заводи, змушуючи агресора відчути наслідки війни на власній території.

Світова підтримка України теж залишалася вагомою. Попри політичні кризи в різних країнах, Захід продовжував надавати зброю, фінансову допомогу та санкційний тиск на Росію. Важливим стало рішення про передачу Україні далекобійних ракет, систем ППО та артилерії, що дозволило значно покращити обороноздатність.

Збройні Сили України / Фото ArmyInform

Сьогодні, на третю річницю повномасштабного вторгнення, Україна продовжує запеклу боротьбу. За три роки вона довела всьому світу, що її неможливо зламати. Попри втому, втрати й біль, українці тримаються, вірячи в перемогу. Ця війна вже змінила хід світової історії. Україна показала, що навіть перед сильним ворогом можна вистояти, якщо боротися за правду, свободу та майбутнє.