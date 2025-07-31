Подробнее о том, к чему стоит приготовиться каждому из знаков зодиака – читайте в ежедневном гороскопе на LifeStyle 24.

Актуально 3 знака зодиака, которые на этой неделе могут иметь проблемы на работе

Гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 31 июля для Овнов

Этот четверг вы запомните надолго. День будет очень активный, полон положительными эмоциями и впечатлениями, которые надолго запомнятся. Приятно то, что вы проведете последний день июля в компании родных людей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 31 июля для Тельцов

Тельцы сегодня будут решать проблемы на работе. Вам уже хочется отдохнуть, однако конец недели будет многозадачным и полон интересных встреч.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 31 июля для Близнецов

Близнецам наконец-то удастся уделить время семье. Вечером вы отправитесь на семейный отдых, о котором давно мечтали. Это именно то, что вам сейчас необходимо для восстановления ментального здоровья.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 31 июля для Раков

Вам все сложнее контролировать свои эмоции и сегодня это станет понятно всем вокруг. Старайтесь не вступать ни в какие конфликты и хорошо обдумывайте все, что говорите.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 31 июля для Львов

Конец июля закончится для Львов приятной новостью – впереди отпуск. Дорога будет сложной, однако время пройдет быстро и весело. Вам точно удастся отдохнуть сполна, так, как давно этого хотели.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 31 июля для Дев

Сегодня Дев будут просить о помощи. В таком случае астрологи советуют не отказывать. Дело в том, что в ближайшее время вам также понадобится поддержка.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 31 июля для Весов

У Весов сейчас едва ли не самый лучший период. Все дела даются легко, рядом те люди, о которых вы мечтали, карьера продвигается вперед. Наслаждайтесь этим временем и не волнуйтесь по пустякам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 31 июля для Скорпионов

Скорпионов сегодня ждут неожиданные новости. Вам будет трудно самостоятельно объективно оценить ситуацию, поэтому не бойтесь поделиться ею с близкими.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 31 июля для Стрельцов

Стрельцы будут очень растеряны, вы пока не можете полностью контролировать собственную жизнь. Возьмите эмоции под контроль и не позволяйте им влиять на вас и то, что происходит.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 31 июля для Козерогов

Козероги в эти дни чувствуют себя растерянными, не имеют сил и желания двигаться вперед. Впереди – новый месяц, последний месяц лета, которым надо воспользоваться сполна. Отгоняйте от себя плохие мысли и веселитесь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 31 июля для Водолеев

Водолеи сегодня поссорятся с любимым человеком. Вам стоит побыть некоторое время наедине, утолить эмоции и поговорить позже. Если сейчас вам не удается найти компромисс, не горячитесь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 31 июля для Рыб

У Рыб с утра сегодня будет прекрасное настроение, много энергии, поэтому день обещает быть продуктивным. Вечером уделите время себе и своим увлечениям.