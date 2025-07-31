Детальніше про те, до чого варто приготуватися кожному зі знаків зодіаку – читайте в щоденному гороскопі на LifeStyle 24.

Актуально 3 знаки зодіаку, які цього тижня можуть мати проблеми на роботі

Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 31 липня для Овнів

Цей четвер ви запам'ятаєте надовго. День буде дуже активний, сповнений позитивними емоціями та враженнями, які надовго запам'ятаються. Приємно те, що ви проведете останній день липня у компанії найрідніших людей.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 31 липня для Тельців

Тельці сьогодні розв'язуватимуть проблеми на роботі. Вам вже хочеться відпочити, однак кінець тижня буде багатозадачним і сповнений цікавими зустрічами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 31 липня для Близнюків

Близнюкам нарешті вдасться приділити час сім'ї. Увечері ви відправитесь на сімейний відпочинок, про який давно мріяли. Це саме те, що вам зараз необхідно для відновлення ментального здоров'я.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 31 липня для Раків

Вам все складніше контролювати свої емоції і сьогодні це стане зрозуміло всім навколо. Намагайтеся не вступати в жодні конфлікти й добре обдумуйте все, що говорите.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 31 липня для Левів

Кінець липня закінчиться для Левів приємною новиною – попереду відпустка. Дорога буде складною, однак час пройде швидко та весело. Вам точно вдасться відпочити сповна, так, як давно цього хотіли.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 31 липня для Дів

Сьогодні Дів проситимуть про допомогу. У такому випадку астрологи радять не відмовляти. Річ у тому, що найближчим часом вам також знадобиться підтримка.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 31 липня для Терезів

У Терезів зараз чи не найкращий період. Всі справи даються легко, поряд ті люди, про яких ви мріяли, кар'єра просувається вперед. Насолоджуйтесь цим часом і не хвилюйтеся через дрібниці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 31 липня для Скорпіонів

На Скорпіонів сьогодні чекають несподівані новини. Вам буде важко самостійно об'єктивно оцінити ситуацію, тож не бійтеся поділитися нею з близькими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 31 липня для Стрільців

Стрільці будуть дуже розгублені, ви поки не можете повністю контролювати власне життя. Візьміть емоції під контроль і не дозволяйте їм впливати на вас і те, що відбувається.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 31 липня для Козорогів

Козороги цими днями почуваються розгубленими, не мають сил і бажання рухатися вперед. Попереду – новий місяць, останній місяць літа, яким треба скористатися сповна. Відганяйте від себе погані думки та веселіться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 31 липня для Водоліїв

Водолії сьогодні посваряться з коханою людиною. Вам варто побути деякий час наодинці, втамувати емоції та поговорити згодом. Якщо зараз вам не вдається знайти компроміс, не гарячкуйте.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 31 липня для Риб

У Риб від ранку сьогодні буде прекрасний настрій, багато енергії, тож день обіцяє бути продуктивним. Увечері приділіть час собі й своїм захопленням.