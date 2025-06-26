Раки кажутся мягкими, как летний дождь, но в то же время скрывают в себе целую бурю чувств. Они способны любить до самоотречения, заботиться с нежностью и интуитивно чувствовать других. Но именно их глубокая эмоциональность может быть как благословением, так и вызовом – и для них самих, и для тех, кто рядом.