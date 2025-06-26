Зверніть увагу! Цей матеріал має виключно розважальний характер. Народні прикмети, астрологія, тарологія, нумерологія та інші езотеричні практики не є наукою й не можуть бути основою для ухвалення важливих рішень.

Раки здаються м'якими, як літній дощ, але водночас ховають у собі цілу бурю почуттів. Вони здатні любити до самозречення, піклуватись з ніжністю й інтуїтивно відчувати інших. Але саме їхня глибока емоційність може бути як благословенням, так і викликом – і для них самих, і для тих, хто поруч.