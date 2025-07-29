Гороскоп на 29 июля: кто встретит старых друзей, а кому стоит остерегаться предательства

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2025 года, прогнозирует Скорпионам встречу с давней подругой. А вот у Рыб есть все шансы именно сегодня встретиться с другом, которого давно не видели.

А что предсказывают звезды всем остальным знакам зодиака – читайте далее в ежедневном гороскопе на LifeStyle 24.

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Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 июля для Овнов

Овнам сегодня стоит сосредоточиться на собственном развитии. Астрологи говорят, что этот вторник для вас – идеальное время для повышения по карьерной лестнице.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 июля для Тельцов

Тельцам сегодня стоит сосредоточиться на главных задачах и не откладывать их на потом. Выделите в своем списке дел самое важное, а уже потом доделайте мелкие задачи.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 июля для Близнецов

Если вы давно не были у врача, оттягивали плановый визит, то сегодня стоит наконец-то сделать это. Позаботьтесь о своем здоровье.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 июля для Раков

Ракам наконец-то можно расслабиться. Самые тяжелые рабочие дни уже позади, и хотя отпуск еще не скоро, впереди несколько дней релакса.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 29 июля для Львов

Львам стоит остерегаться измен. Человек, которому вы доверяете, может разочаровать вас и больно ударить.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 29 июля для Дев

Девам надо серьезно задуматься над своей жизнью. Вы самостоятельно вгоняете себя в депрессию, а потом тяжело из нее выходите. Измените фокус своих мыслей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 июля для Весов

Продемонстрируйте свой характер и наконец покажите другим, что вы себя любите и цените. Не позволяйте никому вылезать вам на голову.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 июля для Скорпионов

Скорпионов ждет время перемен. Вы имеете возможность встретиться со старой подругой и познакомиться с новой компанией, которая приведет вас туда, где вы должны быть.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 июля для Стрельцов

Поставьте перед собой четкую цель и двигайтесь к ней. Так каждый ваш день будет наполнен смыслом и вы будете понимать, для чего работаете.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 июля для Козерогов

Астрологи советуют Козерогам начать экономить свои деньги. Не стоит их тратить на любые мелочи.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 июля для Водолеев

Водолеи сегодня захотят сделать все и сразу. Однако стоит сконцентрироваться на самом главном и сделать это качественно.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 июля для Рыб

Сегодня Рыбам надо найти время для отдыха и духовного обогащения. Вы имеете шанс встретить давнего друга и искренне поговорить. Ваша откровенность откроет вас с новой стороны.