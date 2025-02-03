Дева и Скорпион, жизнь может стать намного легче, если позволить себе плыть по течению, пишет LifeStyle24.

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Дева

Поскольку Девы – это ярые перфекционисты, то они часто требуют невозможного как от себя, так и от других людей. Они анализируют каждую мелочь, волнуются за неудачные решения и долго поддаются сомнениям, перед тем как дать ответ на вызов судьбы. Более того, этот знак зодиака может искать себе дополнительных хлопот, когда в жизни все идет гладко. Такое поведение часто становится причиной стресса и истощения, хотя все можно исправить, если добавить в жизнь спонтанности.

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Скорпион

Эмоциональность и склонность к подозрениям делают Скорпионов мастерами чрезмерного усложнения жизни. Они могут драматизировать события, долго держат обиду, а часто даже не прощают мелких ошибок. Этот знак зодиака трудно доверяет людям, а также может стать инициатором конфликта в ситуациях, когда этого можно было бы избежать. Скорпионы часто анализируют свои поступки, что добавляет им только трудностей в жизни.

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