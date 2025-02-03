Телец, Лев и Козерог, не принимайте эмоциональных решений. Сначала взвесьте все "за" и "против", чтобы потом не пожалеть о сделанном выборе, пишет LifeStyle24.

Интересно 2 знака зодиака, к которым в феврале вернутся люди из прошлого

Телец

У Тельцов будет дилемма между сферой работы и финансов. Этому знаку зодиака придется выбирать между стабильностью и новыми возможностями, которые, на первый взгляд, могут показаться рискованными. Больше всего это будет касаться тех, кто планирует сменить место работы или выбирает работу за рубежом. В личной жизни возможен выбор между старыми чувствами и новыми перспективами.

Гороскоп для Тельцов

Лев

В феврале Львы будут принимать важное решение относительно отношений. Может встать вопрос о разрыве или же, наоборот, начнется новый этап отношений – брак или совместное проживание. Старайтесь найти разумный компромисс.

Гороскоп для Львов

Козерог

Карьерные амбиции и личная жизнь станут главными темами месяца. Рабочая нагрузка может стать очень интенсивной, поэтому придется выбирать: посвятить себя работе или больше времени уделять семье и отдыху. Кроме того, кто-то из представителей этого знака зодиака встанет перед вопросом о смене места жительства.

Гороскоп для Козерогов