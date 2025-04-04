Близнецы, Скорпион и Стрелец, вы настоящие авантюристы, которые живут на полную, пишет Lifestyle24.

Обратите внимание У кого из знаков зодиака до конца ретроградного Меркурия произойдут серьезные изменения в жизни

Близнецы

Близнецов называют мастерами импровизации. Они живут здесь и сейчас и не думают о последствиях. Обожают неожиданные ситуации и спонтанные решения, часто меняют место работы, хобби и даже страны проживания.

Гороскоп для Близнецов

Скорпион

Скорпионы с гордо поднятой головой встречаются с испытаниями. Этот знак зодиака любит посоревноваться и доказывает, что нет ничего невозможного. А по жизни придерживается такого девиза: "Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не сделал".

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

Стрельцы – короли авантюризма. Они вечные путешественники, которые не могут жить без перемен и экстрима, всегда готовы идти на риск, даже если ставки высоки.

Гороскоп для Стрельцов

Знаки судьбы – это важные детали в жизни. Гороскоп рекомендует прислушиваться к ним, чтобы не опустить ничего важного.