Овен, Близнецы, Лев и Скорпион, возможно, вам нужно добавить немного терпения, чтобы наладить связь с другими, пишет Lifestyle24.

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Овен

Овны довольно импульсивные и эгоистичные, и почти никогда не обращают внимания на чужие потребности. Они могут быть отличными друзьями, но вспыльчивый характер делает их слишком прямолинейными, что может обидеть окружающих.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

Несмотря на то, что Близнецы интересные и веселые собеседники, их непостоянство не позволяет долго поддерживать дружескую связь. Они могут исчезнуть на несколько недель, а потом появиться, будто ничего и не случилось.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Из-за того, что Львы любят быть в центре внимания, дружба с ними может получиться односторонней. Они ожидают восхищения и поддержки, но в ответ не могут отблагодарить тем же.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Скорпионы могут быть настоящими друзьями, но только в том случае, когда их доверие заслужено. Они могут быть слишком ревнивыми и злопамятными, что усложняет дружеские отношения.

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