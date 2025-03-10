Овен, Близнюки, Лев і Скорпіон, можливо, вам потрібно додати трохи терпіння, щоб налагодити зв'язок з іншими, пише Lifestyle24.

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Овен

Овни доволі імпульсивні та егоїстичні, й майже ніколи не звертають уваги на чужі потреби. Вони можуть бути чудовими друзями, але запальний характер робить їх надто прямолінійними, що може образити оточення.

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Близнюки

Попри те, що Близнюки цікаві та веселі співрозмовники, їхня непостійність не дозволяє довго підтримувати дружній зв'язок. Вони можуть зникнути на кілька тижнів, а потім з'явитись, ніби нічого й не трапилось.

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Лев

Через те, що Леви люблять бути у центрі уваги, дружба з ними може вийти односторонньою. Вони очікують захоплення та підтримки, але у відповідь не можуть віддячити тим самим.

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Скорпіон

Скорпіони можуть бути справжніми друзями, але тільки в тому випадку, коли їхню довіру заслужено. Вони можуть бути занадто ревними та злопам'ятними, що ускладнює дружні стосунки.

Гороскоп для Скорпіонів