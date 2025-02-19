Близнецы и Весы, если что-то не получается, то просто подождите, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

В ближайшее время чрезмерная коммуникационность Близнецов может сыграть с ними злую шутку. Звезды предсказывают конфликты с друзьями, семьей или любимым человеком. В конце февраля следует рассчитывать на возможные ссоры из-за сплетен или недоразумений, а в начале марта ожидайте возможность принять неправильное решение из-за эмоциональности. Астрологи рекомендуют хорошо подумать перед тем, как что-то говорить.

Гороскоп для Близнецов

Весы

В ближайшее время Весов могут ожидать неприятные финансовые или рабочие проблемы. Это может быть задержка зарплаты, незапланированные расходы или конфликт с руководством. Все эти события имеют шансы реализоваться в конце февраля – начале марта. Астрологи говорят, что следует ограничить себя в большом количестве покупок и обязательно сохранять терпение, ведь тогда проблемы закончатся быстрее, чем себе думаете.

Гороскоп для Весов