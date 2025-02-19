Близнюки та Терези, якщо щось не виходить, то просто зачекайте, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Найближчим часом надмірна комунікаційність Близнюків може зіграти з ними у злий жарт. Зірки пророкують конфлікти з друзями, родиною або коханою людиною. Наприкінці лютого слід розраховувати на можливі сварки через плітки чи непорозуміння, а на початку березня очікуйте на можливість ухвалити неправильне рішення через емоційність. Астрологи рекомендують добре подумати перед тим, як щось говорити.

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Терези

Найближчим часом на Терезів можуть очікувати неприємні фінансові або робочі проблеми. Це може бути затримка зарплати, незаплановані витрати або конфлікт із керівництвом. Усі ці події мають шанси реалізуватись наприкінці лютого – початку березня. Астрологи кажуть, що слід обмежити себе у великій кількості покупок й обов'язково зберігати терпіння, адже тоді негаразди закінчаться швидше, ніж собі думаєте.

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