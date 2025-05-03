Рак и Козерог, если появится желание "исчезнуть на пару дней" – не сопротивляйтесь этому, пишет Lifestyle24.

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Рак

Раки могут почувствовать эмоциональное выгорание из-за перегрузки в личной жизни. Чрезмерное сопереживание и втягивание чужих проблем в свою жизнь могут морально истощить этот знак зодиака. Астрологи рекомендуют установить границы – это поможет сохранить силы и восстановить энергию.

Гороскоп для Раков

Козерог

Амбициозные Козероги привыкли постоянно работать без дополнительного отдыха, однако в мае звезды заставят их притормозить. Постоянная усталость, апатия, нарушение сна могут быть сигналом перегрузки. Из-за этого захочется побыть наедине, будете избегать шумных компаний и возьмете паузу в общении с некоторыми людьми. Помните, что отдых – это инвестиция в ваше будущее.

Гороскоп для Козерогов

Каждый человек имеет скрытые таланты, которые надо раскрывать. А май станет точкой отсчета к такому открытию.