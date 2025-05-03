Рак і Козоріг, якщо з'явиться бажання "зникнути на пару днів" – не опирайтесь цьому, пише Lifestyle24.

Не пропустіть Кому травень подарує другий шанс у стосунках

Рак

Раки можуть відчути емоційне вигорання через перенавантаження в особистому житті. Надмірне співпереживання та втягування чужих проблем у своє життя можуть морально виснажити цей знак зодіаку. Астрологи рекомендують встановити межі – це допоможе зберегти сили та відновити енергію.

Гороскоп для Раків

Козоріг

Амбітні Козороги звикли постійно працювати без додаткового відпочинку, однак у травні зірки змусять їх пригальмувати. Постійна втома, апатія, порушення сну можуть бути сигналом перевантаження. Через це захочеться побути наодинці, уникатимете шумних компаній та візьмете паузу у спілкування з деякими людьми. Пам'ятайте, що відпочинок – це інвестиція у ваше майбутнє.

Гороскоп для Козорогів

Кожна людина має приховані таланти, які треба розкривати. А травень стане точкою відліку до такого відкриття.