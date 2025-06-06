Близнецы, Лев, Весы и Козерог, у вас впереди период открытий, которые не просто вдохновят, а заставят пересмотреть жизнь, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Этот знак зодиака войдет в период, когда любой разговор или случайная встреча может перевернуть представление о мире. Удастся открыть новую сферу, в которой захочется развиваться, или найдется человек, который станет "ключом" к поиску ответов.

Гороскоп для Близнецов

Лев

Внутренние сомнения съедали Львов, но совсем скоро они получат подтверждение собственной силы или таланта. Возможно, это произойдет через работу, разговор или глубокую эмоцию. Самым важным будет то, что Львы откроют не мир, а самих себя.

Гороскоп для Львов

Весы

Это лето подарит Весам новые открытия через опыт – путешествия, необычные проекты или новые знакомства. Произойдет "что-то", что сдвинет этот знак зодиака с внутренней точки застоя. Выход за пределы должен стать собственным стилем, чтобы позволить себе пойти еще дальше.

Гороскоп для Весов

Козерог

Открытия Козерогов будут внутренними, но глубокими. Удастся понять, чего на самом деле хочется от жизни, придет осознание, что надо отпустить старую идею или понимание, что достойны большего.

Гороскоп для Козерогов

Наш внутренний голос имеет за цель подсказать нам в сложной ситуации. Этих подсказок игнорировать точно не стоит.