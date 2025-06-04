Телец и Весы, переключите внимание на свой внутренний мир, ведь там есть ответы, которые никто извне не даст, пишет LifeStyle24.

Обратите внимание 4 знака зодиака, которые в июне больше всего будут чувствовать влияние магнитных бурь

Телец

У Тельцов есть тонкое чувство, но они часто заглушают его, занимаясь чужими эмоциями или обстоятельствами. Но сейчас наступил момент, когда сердце уже знает все ответы, даже если ум сомневается. Это может касаться личных отношений, творчества или места в жизни. В этот момент интуиция работает честно.

Гороскоп для Тельцов

Весы

Вокруг Весов много обязанностей, решений и логических операций. Однако давно пришло понимание того, что таким образом этот знак зодиака себя теряет. Пришло время задать честные вопросы. Довольна(ин) ли выбранным путем? Что является для меня самым важным?

Астрологи говорят, что не стоит ждать кризисных ситуаций, лучше вовремя услышать себя, чтобы изменить вектор движения еще до большой бури.

Гороскоп для Весов

В июне на кого-то нападет плохое настроение. Но не все так плохо, ведь астрологи дали ценные подсказки.