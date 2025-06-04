Дева, Козерог и Рыбы, плохое настроение – это не слабость, а время для того, чтобы остановиться и перевести дух, пишет LifeStyle24.

Не пропустите Кто-то из знаков зодиака решил закрутить служебный роман: гороскоп на 4 июня

Дева

В один момент Девы почувствуют, что они теряют контроль во всех сферах жизни. Анализ и взвешенные выводы помогут найти все необходимые ответы. Однако это будет причиной для колебания настроения – от тревоги до раздражения.

Гороскоп для Дев

Козерог

Июнь может поставить под сомнения результаты приложенных усилий. Настроение будет меняться от того, что что-то пойдет не по плану. В таких случаях астрологи рекомендуют смотреть не только на цели, но и на путь, который уже пройден – он больше, чем кажется.

Гороскоп для Козерогов

Рыбы

В июне Рыбы могут стать особенно чувствительными к чужой боли, конфликтам или услышанных новостей. Настроение будет меняться с невероятной скоростью. Будет казаться, что все счастливы, а я стою на месте.

Гороскоп для Рыб

Для кого-то лето будет бешеным периодом. Все из-за того, что жизнь перевернется с ног на голову.