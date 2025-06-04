Діва, Козоріг і Риби, поганий настрій – це не слабкість, а час для того, щоб зупинитись і перевести дух, пише LifeStyle24.

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Діва

В один момент Діви відчують, що вони втрачають контроль у всіх сферах життя. Аналіз і зважені висновки допоможуть знайти усі необхідні відповіді. Однак це буде причиною для коливання настрою – від тривоги до роздратування.

Гороскоп для Дів

Козоріг

Червень може поставити під сумніви результати докладених зусиль. Настрій змінюватиметься від того, що щось піде не по плану. У таких випадках астрологи рекомендують дивитись не тільки на цілі, а й на шлях, який вже пройдено – він більший, ніж здається.

Гороскоп для Козорогів

Риби

У червні Риби можуть стати особливо чутливими до чужого болю, конфлікту чи почутих новин. Настрій мінятиметься з неймовірною швидкістю. Здаватиметься, що всі щасливі, а я стою на місці.

Гороскоп для Риб

Для когось літо буде шаленим періодом. Усе через те, що життя перевернеться з ніг на голову.