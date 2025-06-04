Рак, Стрелец, Водолей и Рыбы, в такой период стоит больше позаботиться о себе и позволить организму адаптироваться к вызову, пишет LifeStyle24.

К слову Эти 3 знака зодиака в июне чаще всего будут иметь плохое настроение

Рак

Этому знаку зодиака эмоционально сложно адаптироваться к резким изменениям, поэтому магнитные бури будут легко выведут из равновесия. Стоит подготовиться к возможной головной боли, нарушению сна, плаксивости или тревожности. Астрологи рекомендуют пить больше воды, ограничить количество негативных новостей и уменьшить нагрузку.

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Стрелец

Головная боль или неприятные спазмы в животе – это то, что может произойти со Стрельцами во время магнитных бурь. Обратите внимание на регулярный режим сна и легкие перекусы, чтобы сгладить последствия этого периода.

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Водолей

Магнитные бури будут влиять на настроение, концентрацию и мышление. Кроме того, есть риск возникновения неожиданных волн усталости. Технический детокс и прогулки без телефона – лучшие решения в такие дни.

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Рыбы

В такой период ожидайте на сонливость, раздражение или апатию. Единственным эффективным вариантом для облегчения последствий будут музыка, тишина и аромамасла.

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Не за горами отпуск, поэтому кому-то уже надо покупать билеты в поездку. Астрологи убеждены, что это будет незабываемо.