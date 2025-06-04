Рак, Стрілець, Водолій та Риби, у такий період варто більше подбати про себе й дозволити організму адаптуватись до виклику, пише LifeStyle24.

До слова Ці 3 знаки зодіаку в червні найчастіше матимуть поганий настрій

Рак

Цьому знаку зодіаку емоційно складно адаптуватись до різких змін, тому магнітні бурі легко виведуть з рівноваги. Варто підготуватись до можливого головного болю, порушення сну, плаксивості або тривожності. Астрологи рекомендують пити більше води, обмежити кількість негативних новин й зменшити навантаження.

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Стрілець

Головний біль або неприємні спазми у животі – це те, що може статись зі Стрільцями під час магнітних бур. Зверніть увагу на регулярний режим сну та легкі перекуси, щоб згладити наслідки цього періоду.

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Водолій

Магнітні бурі впливатимуть на настрій, концентрацію та мислення. Крім того, є ризик виникнення несподіваних хвиль втоми. Технічний детокс і прогулянки без телефону – найкращі рішення в такі дні.

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Риби

У такий період очікуйте на сонливість, роздратування або апатію. Єдиним ефективним варіантом для полегшення наслідків будуть музика, тиша та аромаолії.

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Не за горами відпустка, тому комусь вже треба купувати білети у поїздку. Астрологи переконані, що це буде незабутньо.