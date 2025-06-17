Овен, Лев и Скорпион, измена – это не конец света, а звонок, который призывает изменить что-то в себе или окружении, пишет LifeStyle24.

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Овен

Овны могут столкнуться с изменой от того, кому доверяли больше всего. Это может быть не обязательно партнер – возможно, близкий друг, коллега или родственник. Кто-то может использовать вашу доброту или искренность в своих интересах. Астрологи говорят, если чувствуете, что что-то идет не так, не стоит игнорировать это чувство, надо отстаивать собственные границы.

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Лев

Июнь несет Львам эмоциональное испытание – кто-то, кого считали "своим", может действовать за спиной. В сфере личной жизни возможно разочарование, когда правда окажется больнее, чем любая ложь. Это месяц, когда важно посмотреть правде в глаза, даже если она неприятна.

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Скорпион

У Скорпионов сильная интуиция, однако именно сейчас ее можно заглушить эмоциями. Очередной "идеальный партнер" может оказаться тем, кто скрывает что-то важное. Ревность, тайны, флирт на стороне – все это может выплыть на поверхность именно в июне. Лучше услышать горькую правду раньше, чем жить в иллюзии.

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Кроме того, в июне кто-то еще и получит плохие новости. Не для всех первый летний месяц окажется счастливым.