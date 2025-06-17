Овен, Лев і Скорпіон, зрада – це не кінець світу, а дзвінок, який закликає змінити щось у собі або оточенні, пише LifeStyle24.

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Овен

Овни можуть зіткнутися зі зрадою від того, кому довіряли найбільше. Це може бути не обов'язково партнер – можливо, близький друг, колега чи родич. Хтось може використовувати вашу доброту чи щирість у своїх інтересах. Астрологи кажуть, якщо відчуваєте, що щось йде не так, не варто ігнорувати цього почуття, треба відстоювати власні кордони.

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Лев

Червень несе Левам емоційне випробування – хтось, кого вважали "своїм", може діяти за спиною. У сфері особистого життя можливе розчарування, коли правда виявиться болючішою, ніж будь-яка брехня. Це місяць, коли важливо подивитись правді в очі, навіть якщо вона неприємна.

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Скорпіон

У Скорпіонів сильна інтуїція, однак саме зараз її можна заглушити емоціями. Черговий "ідеальний партнер" може виявитись тим, хто приховує щось важливе. Ревнощі, таємниці, флірт на стороні – усе це може виплисти на поверхню саме у червні. Краще почути гірку правду раніше, ніж жити в ілюзії.

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Крім того, у червні хтось ще й отримає погані новини. Не для всіх перший літній місяць виявиться щасливим.