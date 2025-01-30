Овен, Весы и Стрелец, доверяйте интуиции при принятии решений относительно новых знакомств, пишет LifeStyle24.

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Овен

В плане знакомств февраль может оказаться довольно сложным для Овнов. Кто-то захочет воспользоваться добротой, а кто-то просто ищет собственную выгоду от общения с представителями этого знака зодиака. Относитесь внимательно к выбору друзей и не открывайте свою душу перед всеми.

Гороскоп для Овнов

Весы

Февраль 2025 для Весов станет периодом, когда новые знакомства не принесут желаемых результатов. Однако разочаровываться не стоит, ведь таким образом высшие силы оберегают от злых людей, которые могли бы создать немало проблем в вашей жизни.

Гороскоп для Весов

Стрелец

В последний зимний месяц Стрельцам лучше отказаться от замысла относительно новых знакомств. Среди этих людей не будет тех, кто останется с вами до конца жизни. Подумайте, хотите ли такого развития событий, или все же отдадите предпочтение надежным и длительным отношениям.

Гороскоп для Стрельцов