Овен, Терези та Стрілець, довіряйте інтуїції під час ухвалення рішень щодо нових знайомств, пише LifeStyle24.

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Овен

У плані знайомств лютий може виявитись доволі складним для Овнів. Хтось захоче скористатись добротою, а хтось просто шукає власну вигоду від товаришування з представниками цього знака зодіаку. Ставтесь уважно до вибору друзів і не відкривайте свою душу перед усіма.

Гороскоп для Овнів

Терези

Лютий 2025 для Терезів стане періодом, коли нові знайомства не принесуть бажаних результатів. Однак розчаровуватись не варто, адже в такий спосіб вищі сили оберігають від злих людей, які могли б створити чимало проблем у вашому житті.

Гороскоп для Терезів

Стрілець

В останній зимовий місяць Стрільцям краще відмовитись від задуму щодо нових знайомств. Серед цих людей не буде тих, хто залишиться з вами до кінця життя. Подумайте, чи хочете такого розвитку подій, чи все ж віддасте перевагу надійним і тривалим стосункам.

Гороскоп для Стрільців