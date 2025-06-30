Рак, Дева и Козерог, отдых – это не роскошь, а необходимость, что позволяет быть более продуктивными, счастливее и спокойнее, пишет LifeStyle24.

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Рак

Начало лета было для Раков эмоционально насыщенным. Изменения, переживания и высокий уровень ответственности утомили этот знак. В июле стоит выбрать себя: больше времени проводить дома, на природе или в путешествиях, где не нужно контролировать ситуацию. Астрологи рекомендуют выбрать отдых у воды, ведь у нее есть свойства успокаивать и наполнять новыми силами.

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Дева

Для Дев июль – идеальное время, чтобы выйти из режима "постоянной эффективности". Наличие перфекционизма мешает расслабиться, но в этот месяц звезды настоятельно рекомендуют уменьшить темп жизни, ведь усталость может проявиться как физически, так и эмоционально. Возможно, пришло время посетить SPA, прогуляться по парку или просто провести день без каких-либо дел.

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Козерог

Практичные и трудолюбивые Козероги привыкли нести все на себе. Но июль уже намекает, если не сделать паузу сейчас – можно выгореть. Вместо новых целей лучше запланировать уикенд в горах или несколько дней за городом. Восстановление энергии позволит впоследствии вернуться к делам с удвоенной силой.

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В июле кто-то еще получит заветные подарки. А избранный знак зодиака может рассчитывать на реализацию мечты детства.