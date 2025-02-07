Если хотите узнать, какое место для отдыха идеально подходит именно для вас, то астрологи уже дали ответ на этот вопрос, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп для всех знаков зодиака: какое место для отдыха выбрать

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп для Овнов

Овны отдают предпочтение экстриму и спорту. Для них лучшим вариантом будет серфинг в Португалии, горнолыжный курорт в Альпах или сафари в Африке. Такой отдых точно не будет скучным.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп для Тельцов

Италия, Франция и Швейцария – это те страны, где Тельцы смогут отдохнуть так, как того хочет их душа. Им нужны изысканные блюда, невероятные пейзажи и полный комфорт.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп для Близнецов

Близнецы получают удовольствие от мегаполисов и шумных вечеринок. Барселона, Лондон, Берлин – это идеальные места, где можно найти немало фестивалей и других похожих мероприятий. Этот знак зодиака быстро теряет интерес, поэтому нуждается в новых знакомствах и большом количестве активностей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп для Раков

Не секрет, что Раки предпочитают уют и спокойствие. Для них лучшим вариантом отдыха будет вилла у моря в Греции, дом в горах или проведенное время у озера.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп для Львов

Львы просто обожают гламур, красивые пляжи и ночные вечеринки. Для их предпочтений лучше всего подойдут Майами, ОАЭ или Лазурный берег во Франции.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп для Дев

Девы же отдают предпочтение природе, полезной пище и оздоровительным практикам. Астрологи уверены, что для такого отдыха стоило бы выбрать Бали, Тоскану или кемпинг в Скандинавии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для Весов

Весы не упустят возможности насладиться романтикой и стилем. Их желание может воплотить Париж и Венеция, где можно отправиться на безумный шопинг.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп для Скорпионов

Астрологи открыли секрет, что в отдыхе Скорпионы предпочитают уединение. Мачу-Пикчу, загадочные места Азии или романтический Париж в дождь подарят глубокие впечатления, а также оставят таинственный след в душе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп для Стрельцов

Стрельцы никогда не отказываются от приключений и путешествий. Для них важно открывать новые культуры, знакомиться с людьми и действовать без четкого плана. Чтобы реализовать такое желание, можно выбрать путешествие в Индию, поход в Гималаи или отправиться в путешествие автостопом по Европе.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп для Козерогов

В отпуске Козероги редко расслабляются, ведь все время думают о карьере. Нью-Йорк, Токио, деловые отели или горнолыжные курорты – лучшие варианты, чтобы подчеркнуть свой статус.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп для Водолеев

Водолеи просто обожают уникальные локации, куда редко ступает нога рядового туриста. Исландия, Антарктида, путешествие в космос (если бы это было возможно) – приоритет для этого знака зодиака.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп для Рыб

Рыбы, как и Весы, предпочитают романтические приключения. Бали, Санторини, прогулки вдоль океана могут подарить вдохновение и гармонию, к которым так стремится этот знак зодиака.