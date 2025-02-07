Якщо хочете дізнатись, яке місце для відпочинку ідеально підходить саме для вас, то астрологи вже дали відповідь на це запитання, пише LifeStyle24.

Може зацікавити Які знаки зодіаку завжди змусять вас сміятися: перелік може здивувати

Гороскоп для всіх знаків зодіаку: яке місце для відпочинку обрати

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Овни віддають перевагу екстриму та спорту. Для них найкращим варіантом буде серфінг у Португалії, гірськолижний курорт в Альпах або сафарі в Африці. Такий відпочинок точно не буде нудним.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Італія, Франція та Швейцарія – це ті країни, де Тельці зможуть відпочити так, як того прагне їхня душа. Їм потрібні вишукані страви, неймовірні пейзажі та повний комфорт.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Близнюки отримують задоволення від мегаполісів і гучних вечірок. Барселона, Лондон, Берлін – це ідеальні місця, де можна знайти чимало фестивалів та інших схожих заходів. Цей знак зодіаку швидко втрачає зацікавлення, тому потребує нових знайомств і великої кількості активностей.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Не секрет, що Раки віддають перевагу затишку та спокою. Для них найкращим варіантом відпочинку буде вілла біля моря в Греції, будинок у горах або проведений час біля озера.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп для Левів

Леви просто обожнюють гламур, красиві пляжі та нічні вечірки. Для їхніх уподобань найкраще підійдуть Маямі, ОАЕ або Лазурний берег у Франції.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп для Дів

Діви ж віддають перевагу природі, корисній їжі та оздоровчим практикам. Астрологи певні, що для такого відпочинку вартувало б обрати Балі, Тоскану або кемпінг у Скандинавії.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Терези не упустять можливості насолодитись романтикою та стилем. Їхнє бажання може втілити Париж та Венеція, де можна вирушити на шалений шопінг.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Астрологи відкрили секрет, що у відпочинку Скорпіони віддають перевагу усамітненню. Мачу-Пікчу, загадкові місця Азії чи романтичний Париж у дощ подарують глибокі враження, а також залишать таємничий слід у душі.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Стрільці ніколи не відмовляються від пригод і подорожей. Для них важливо відкривати нові культури, знайомитись з людьми та діяти без чіткого плану. Щоб реалізувати таке бажання, можна обрати подорож до Індії, похід у Гімалаї або ж вирушити у мандри автостопом по Європі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів

У відпустці Козороги рідко розслабляються, адже весь час думають про кар'єру. Нью-Йорк, Токіо, ділові готелі чи гірськолижні курорти – найкращі варіанти, щоб підкреслити свій статус.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

Водолії просто обожнюють унікальні локації, куди рідко ступає нога пересічного туриста. Ісландія, Антарктида, подорож у космос (якби це було можливо) – пріоритет для цього знака зодіаку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Риби, як і Терези, віддають перевагу романтичним пригодам. Балі, Санторіні, прогулянки уздовж океану можуть подарувати натхнення та гармонію, до яких так прагне цей знак зодіаку.