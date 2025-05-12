Львам надо брать в руки свою жизнь: гороскоп на 12 мая

В приоритете сегодня должны быть личные дела. Не всегда нужно всем приходить на помощь, если это вредит собственным интересам.

Отстаивание собственных границ – это не эгоизм, а право на счастливую жизнь, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп на 12 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 12 мая для Овнов

Забудьте о давних обидах, которые не позволяют вам двигаться вперед. Больше внимания уделяйте своим увлечениям и вещам, которые приносят удовольствие.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 12 мая для Тельцов

Проведите свободное время в кругу близких людей. Они точно помогут с дельным советом, в котором так нуждаетесь.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 12 мая для Близнецов

Близнецы получат хорошее известие, а день будет плодотворным. Наконец-то в жизнь удастся воплотить то, о чем так долго мечтали.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 12 мая для Раков

Звезды помогут Ракам завершить начатые дела. Чем больше будете стараться, тем лучше и быстрее будет результат.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 12 мая для Львов

Пришло время менять что-то в своей жизни, иначе – существует угроза депрессии. Хорошо подумайте над тем, что хотели бы изменить или получить на этом жизненном этапе.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 12 мая для Дев

Сегодня обращайте внимание на вещи, которые могут принести вам материальную выгоду. Не забывайте также о добросовестности и усердии.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 12 мая для Весов

Весы могут смело браться за новые дела, эксперименты или задачи. Удача будет на их стороне.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 12 мая для Скорпионов

Скорпионы должны создать вокруг себя спокойную и позитивную атмосферу. Эти факторы помогут приблизиться к своей мечте.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 12 мая для Стрельцов

Не секрет, что уже длительное время Стрельцы чем-то недовольны в своей жизни. Астрологи рекомендуют провести несколько часов наедине, чтобы разобраться со своими мыслями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 12 мая для Козерогов

Козерогам предстоит решить вопрос относительно недвижимости. Вечером выпадет шанс найти себе жилье по хорошей цене.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 12 мая для Водолеев

К сожалению, переутомление повлияет на состояние здоровья. Лучше больше отдохнуть, чтобы восстановить утраченные силы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 12 мая для Рыб

Во второй половине дня Рыбы могут рассчитывать на знакомство с человеком, который позже получит статус лучшего друга. Не пренебрегайте такой возможностью.

К сожалению, последний весенний месяц не для всех будет счастливым. Кому-то разобьют сердце.