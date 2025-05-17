Тельцы – не отпускайте телефон из рук, ожидайте важного сообщения: гороскоп на 17 мая
Выходной день надо провести с пользой для себя. Астрологи напомнят, что удовлетворение собственных потребностей – это не эгоизм.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
У всех знаков зодиака день начнется с предостережения, что лучше не вставать с кровати с левой ноги, пишет LifeStyle24.
К слову 3 знака зодиака, которые до конца мая захотят завершить отношения
Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 17 мая для Овнов
Внимательнее относитесь к финансовому положению. Если среди ваших желаний есть дорогая мечта, то стоит отказаться от мелких покупок.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 мая для Тельцов
Сегодня именно тот день, когда надо следить за телефоном, чтобы не пропустить срочного сообщения. Что это будет – загадка от звезд.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 17 мая для Близнецов
Несмотря на то, что утро может начаться с некоторых проблем, отчаиваться точно не надо. Вы сможете преодолеть больше, чем себе представляете.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 мая для Раков
Ракам сообщат об интересных предложениях. Одно из них может стать тем, о котором раньше только могли мечтать.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 17 мая для Львов
Конфликты и ссоры заберут много энергии. Лучше тщательнее присмотритесь к своему окружению, возможно, кое-кто настойчиво пытается добиться вашего внимания.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 17 мая для Дев
Творческое занятие принесет Девам спокойствие и умиротворение. Вечер рекомендуется провести в теплом семейном кругу.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 17 мая для Весов
Астрологи рекомендуют Весам на день забыть обо всех своих проблемах. Дайте возможность организму расслабиться.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 мая для Скорпионов
Скорпионы давно не занимались любимым хобби. Сегодня не рекомендуется пытаться быстро решать личные вопросы.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 17 мая для Стрельцов
Чтобы снять напряжение рабочей недели, сходите на прогулку в парк или запланируйте встречу с друзьями. Любой из выбранных вариантов пойдет на пользу.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 мая для Козерогов
Утро начнется с приятных сюрпризов. Сегодня точно надо отказаться от резких высказываний и радикальных решений.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 мая для Водолеев
Водолеям пора возвращаться к физическим нагрузкам. Спорт поможет поднять настроение и улучшит общее самочувствие.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 мая для Рыб
Рыбы получат неожиданные финансовые поступления. Позвольте себе их потратить на желаемые покупки.
Постоянные волнения негативно влияют на общее настроение и самочувствие. Некоторым знакам зодиака стоит изменить подход к жизни.