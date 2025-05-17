Тельцы – не отпускайте телефон из рук, ожидайте важного сообщения: гороскоп на 17 мая

Выходной день надо провести с пользой для себя. Астрологи напомнят, что удовлетворение собственных потребностей – это не эгоизм.

У всех знаков зодиака день начнется с предостережения, что лучше не вставать с кровати с левой ноги, пишет LifeStyle24.

К слову 3 знака зодиака, которые до конца мая захотят завершить отношения

Гороскоп на 17 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 мая для Овнов

Внимательнее относитесь к финансовому положению. Если среди ваших желаний есть дорогая мечта, то стоит отказаться от мелких покупок.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 мая для Тельцов

Сегодня именно тот день, когда надо следить за телефоном, чтобы не пропустить срочного сообщения. Что это будет – загадка от звезд.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 мая для Близнецов

Несмотря на то, что утро может начаться с некоторых проблем, отчаиваться точно не надо. Вы сможете преодолеть больше, чем себе представляете.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 мая для Раков

Ракам сообщат об интересных предложениях. Одно из них может стать тем, о котором раньше только могли мечтать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 17 мая для Львов

Конфликты и ссоры заберут много энергии. Лучше тщательнее присмотритесь к своему окружению, возможно, кое-кто настойчиво пытается добиться вашего внимания.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 17 мая для Дев

Творческое занятие принесет Девам спокойствие и умиротворение. Вечер рекомендуется провести в теплом семейном кругу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 мая для Весов

Астрологи рекомендуют Весам на день забыть обо всех своих проблемах. Дайте возможность организму расслабиться.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 мая для Скорпионов

Скорпионы давно не занимались любимым хобби. Сегодня не рекомендуется пытаться быстро решать личные вопросы.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 мая для Стрельцов

Чтобы снять напряжение рабочей недели, сходите на прогулку в парк или запланируйте встречу с друзьями. Любой из выбранных вариантов пойдет на пользу.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 мая для Козерогов

Утро начнется с приятных сюрпризов. Сегодня точно надо отказаться от резких высказываний и радикальных решений.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 мая для Водолеев

Водолеям пора возвращаться к физическим нагрузкам. Спорт поможет поднять настроение и улучшит общее самочувствие.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 мая для Рыб

Рыбы получат неожиданные финансовые поступления. Позвольте себе их потратить на желаемые покупки.

Постоянные волнения негативно влияют на общее настроение и самочувствие. Некоторым знакам зодиака стоит изменить подход к жизни.