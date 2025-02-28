Все в ваших руках, чтобы последний зимний день завершился на положительной ноте, пишет LifeStyle24.

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Гороскоп на 28 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта– 20 апреля)

Гороскоп на 28 февраля для Овнов

Старые связи помогут открыть новые перспективы. Если есть принципиальная позиция изменить что-то в своей жизни, так это нужно делать сегодня.

Телец (21 апреля– 20 мая)

Гороскоп на 28 февраля для Тельцов

Тельцы будут помогать коллегам по многим рабочим вопросам. Не зацикливайтесь на отрицательных моментах, и тогда день пройдет удачно.

Близнецы (21 мая– 21 июня)

Гороскоп на 28 февраля для Близнецов

Не стоит подписывать никаких важных документов, которые связаны с недвижимостью. Отложите эту тему на более подходящий период.

Рак (22 июня– 22 июля)

Гороскоп на 28 февраля для Раков

Добавьте в свою жизнь больше физической активности. Вечер посвятите изучению новой информации.

Лев (23 июля– 22 августа)

Гороскоп на 28 февраля для Львова

Львы получат немало возможностей для реализации потенциала. Есть шанс открыть для себя новое увлечение, которое может стать любимым.

Дева (23 августа– 22 сентября)

Гороскоп на 28 февраля для Дев.

В первой половине дня Девы будут загружены большим количеством работы и обязанностями. Однако важные решения принимать не стоит.

Весы (24 сентября– 23 октября)

Гороскоп на 28 февраля для Весов

День будет сложным. В общении с людьми придется усмирить агрессивный тон, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.

Скорпион (24 октября– 22 ноября)

Гороскоп на 28 февраля для Скорпионов

Скорпионы сегодня имеют все шансы почувствовать ревность любимого человека. Возьмите ситуацию под свой контроль и попытайтесь избежать конфликта.

Стрелец (23 ноября– 21 декабря)

Гороскоп на 28 февраля для Стрельцов

Не торопитесь с решением вопросов, которые могут подождать. Астрологи говорят, что в противном случае, возникнет немало хлопот.

Козорог (22 декабря– 20 января)

Гороскоп на 28 февраля для Козерогов

Проведите вечер в компании друзей. Откровенный разговор и приятная атмосфера зарядят хорошим настроением.

Водолей (21 января– 20 февраля)

Гороскоп на 28 февраля для Водолеев

Держите язык за зубами, ведь случайно можете поведать большой секрет. Не рассчитывайте, что удастся обойти острые углы.

Рыбы (21 февраля– 20 марта)

Гороскоп на 28 февраля для Рыб

Лучше будьте внимательнее к своей жизни, а не пытайтесь поучать других. Измените курс взглядов и тогда избежите злых людей и оскорблений.