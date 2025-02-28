Усе у ваших руках, щоб останній зимовий день завершився на позитивній ноті, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 лютого для Овнів
Старі зв'язки допоможуть відкрити нові перспективи. Якщо маєте принципову позицію змінити щось у своєму житті, то це треба робити сьогодні.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 лютого для Тельців
Тельці допомагатимуть колегам у багатьох робочих питаннях. Не зациклюйтесь на негативних моментах і тоді день пройде вдало.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 лютого для Близнюків
Не варто підписувати жодних важливих документів, які пов'язані з нерухомістю. Відкладіть цю тему на більш сприятливий період.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 лютого для Раків
Додайте у своє життя більше фізичної активності. Вечір присвятіть вивченню нової інформації.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 28 лютого для Левів
Леви отримають чимало можливостей для реалізації потенціалу. Є шанс відкрити для себе нове захоплення, яке може стати улюбленим.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 28 лютого для Дів
У першій половині дня Діви будуть завантажені великою кількістю роботи та обов'язків. Однак важливих рішень ухвалювати не варто.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 лютого для Терезів
День буде складним. У спілкуванні з людьми доведеться втихомирити агресивний тон, щоб не опинитись у неприємній ситуації.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів
Скорпіони сьогодні мають усі шанси відчути ревнощі коханої людини. Візьміть ситуацію під свій контроль і спробуйте уникнути конфлікту.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 лютого для Стрільців
Не поспішайте з розв'язанням питань, які можуть зачекати. Астрологи кажуть, що в іншому випадку, виникне чимало клопотів.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 лютого для Козорогів
Проведіть вечір у компанії друзів. Щира розмова та приємна атмосфера зарядять гарним настроєм.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв
Тримайте язик за зубами, адже випадково можете розповісти великий секрет. Не розраховуйте, що вдасться оминути гострі кути.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 лютого для Риб
Краще будьте уважнішими до свого життя, а не намагайтесь повчати інших. Змініть курс поглядів і тоді уникнете злих людей і образ.