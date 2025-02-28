Усе у ваших руках, щоб останній зимовий день завершився на позитивній ноті, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 28 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 лютого для Овнів

Старі зв'язки допоможуть відкрити нові перспективи. Якщо маєте принципову позицію змінити щось у своєму житті, то це треба робити сьогодні.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 лютого для Тельців

Тельці допомагатимуть колегам у багатьох робочих питаннях. Не зациклюйтесь на негативних моментах і тоді день пройде вдало.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 лютого для Близнюків

Не варто підписувати жодних важливих документів, які пов'язані з нерухомістю. Відкладіть цю тему на більш сприятливий період.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 лютого для Раків

Додайте у своє життя більше фізичної активності. Вечір присвятіть вивченню нової інформації.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 лютого для Левів

Леви отримають чимало можливостей для реалізації потенціалу. Є шанс відкрити для себе нове захоплення, яке може стати улюбленим.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 28 лютого для Дів

У першій половині дня Діви будуть завантажені великою кількістю роботи та обов'язків. Однак важливих рішень ухвалювати не варто.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 лютого для Терезів

День буде складним. У спілкуванні з людьми доведеться втихомирити агресивний тон, щоб не опинитись у неприємній ситуації.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 лютого для Скорпіонів

Скорпіони сьогодні мають усі шанси відчути ревнощі коханої людини. Візьміть ситуацію під свій контроль і спробуйте уникнути конфлікту.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 лютого для Стрільців

Не поспішайте з розв'язанням питань, які можуть зачекати. Астрологи кажуть, що в іншому випадку, виникне чимало клопотів.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 лютого для Козорогів

Проведіть вечір у компанії друзів. Щира розмова та приємна атмосфера зарядять гарним настроєм.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 лютого для Водоліїв

Тримайте язик за зубами, адже випадково можете розповісти великий секрет. Не розраховуйте, що вдасться оминути гострі кути.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 лютого для Риб

Краще будьте уважнішими до свого життя, а не намагайтесь повчати інших. Змініть курс поглядів і тоді уникнете злих людей і образ.