Рак, Скорпион и Рыбы, с 21 на 22 июня вы увидите сны, которые стоит воспринимать серьезно. Астрологи рекомендуют записать сон после пробуждения, даже если он кажется странным – впоследствии некоторые детали могут оказаться вещими, пишет LifeStyle24.

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Рак

Для представителей этого знака зодиака ночь может быть чрезвычайно чувствительной. Сон, который приснится в этот период, может иметь семейное значение. Возможно, Раки увидят прошлые события с нового ракурса или получат подсказку относительно отношений или выбора будущего пути.

Гороскоп для Раков

Скорпион

Скорпионы могут глубоко чувствовать то, что игнорируют другие. В день солнцестояния их сны откроют тайну, предупредят об измене или дадут ответ, который не удается найти в реальности. Особое внимание стоит обратить на сны, в которых фигурируют вода, зеркала, двери или огонь – это символы трансформации.

Гороскоп для Скорпионов

Рыбы

Связь Рыб с подсознанием часто сильнее, чем у других знаков. В ночь после солнцестояния им может присниться что-то, что будет касаться будущих изменений, эмоциональных решений или людей, которые играют в их жизни важную роль. Стоит обратить внимание на образы, цвета и повторяющиеся символы – все это может нести скрытый смысл.

Гороскоп для Рыб

Кроме хороших, будут и плохие новости в День солнцестояния. Уже известно, о каких знаках зодиака идет речь.