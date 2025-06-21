Рак, Скорпіон і Риби, з 21 на 22 червня ви побачите сни, які варто сприймати серйозно. Астрологи рекомендують записати сон після пробудження, навіть якщо він здається дивним – згодом деякі деталі можуть виявитись віщими, пише LifeStyle24.

До теми Кому зі знаків зодіаку день літнього сонцестояння принесе гарні новини – відповідь астрологів

Рак

Для представників цього знака зодіаку ніч може бути надзвичайно чутливою. Сон, який насниться у цей період, може мати родинне значення. Можливо, Раки побачать минулі події з нового ракурсу або отримають підказку щодо стосунків чи вибору майбутнього шляху.

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Скорпіон

Скорпіони можуть глибоко відчувати те, що ігнорують інші. У день сонцестояння їхні сни відкриють таємницю, попередять про зраду або дадуть відповідь, яку не вдається знайти у реальності. Особливу увагу варто звернути на сни, в яких фігурують вода, дзеркала, двері або вогонь – це символи трансформації.

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Риби

Зв'язок Риб із підсвідомістю часто сильніший, ніж в інших знаків. У ніч після сонцестояння їм може наснитись щось, що стосуватиметься майбутніх змін, емоційних рішень або людей, які відіграють у їхньому житті важливу роль. Варто звернути увагу на образи, кольори та повторювані символи – усе це може нести прихований сенс.

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Окрім хороших, будуть і погані новини у День сонцестояння. Уже відомо, про які знаки зодіаку йдеться.