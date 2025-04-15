Близнецы, Рак и Дева, май 2025 может стать временем важных изменений и исполнения желаний, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

В мае Близнецы почувствуют, что наконец-то пришло время для перемен. Идеи, которые они давно вынашивали в себе, могут получить шанс на реализацию – это может быть новый проект, путешествие или прорыв в карьере.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Май для Раков станет временем эмоционального равновесия и глубокого удовлетворения. Мечта, которую они вынашивали в сердце, может наконец осуществиться. Астрологи рекомендуют довериться интуиции, ведь она вас не подведет.

Гороскоп для Раков

Дева

В мае Девы могут получить важный ответ или достичь цели, над которой работали длительное время. Усилия, приложенные ранее, наконец-то принесут свои плоды – и это станет реализацией желанной мечты.

Гороскоп для Дев

Весенний период постепенно подходит к своему завершению. Поэтому каждый знак зодиака должен успеть сделать несколько вещей до окончания сезона.