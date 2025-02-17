Кому-то звезды прогнозируют встречу с человеком из прошлого, пишет LifeStyle24.
Не пропустите 2 знака зодиака, которым не стоит ждать любви в ближайшее время
Гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 17 февраля для Овнов
Планы на сегодня могут быть грандиозными, но не пытайтесь сделать все только за один день. Берегите свои нервы и не переживайте без причины.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 17 февраля для Тельцов
Понедельник обещает быть спокойным, если вы не заставите себя сделать что-то скучное. Наслаждайтесь каждым мгновением и не соглашайтесь на меньшее.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 17 февраля для Близнецов
Придется немного изменить свои планы, но вы сделаете это легко. Ваши остроумные шутки поднимут сегодня настроение даже самому грустному человеку.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 17 февраля для Раков
Звезды советуют порадовать себя чем-то особенным. Купите шоколад и проведите этот день в приятной компании.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 17 февраля для Львов
Не стесняйтесь сегодня много фотографироваться. Вы будете восхищать взгляды, не осознавая этого.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 17 февраля для Дев
День пройдет идеально, если вы не будете пытаться распланировать каждую минуту. Оставьте немного места для неожиданностей.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 17 февраля для Весов
Сегодня все будет удаваться, если вы доверитесь своему сердцу. Попробуйте заняться новым делом. Вероятно, оно станет вашим любимым.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 17 февраля для Скорпионов
В понедельник вы поймете что-то важное для себя. Не тратьте свою энергию на ревность, а лучше посвятите время планированию.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 17 февраля для Стрельцов
Поход в новое заведение может стать волшебным воспоминанием. Воспользуйтесь возможностью еще больше узнать себя.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 17 февраля для Козерогов
Понедельник будет довольно продуктивным для вас. Если поставите перед собой правильные цели, то вскоре покорите все горы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 17 февраля для Водолеев
Этот день подарит вам много любви и тепла. Расскажите своим родным, как вы сильно их цените.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 17 февраля для Рыб
Понедельник – хороший день для творчества и музыки. Возможно, вы получите возможность поговорить с человеком из вашего прошлого.