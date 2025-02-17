Кому-то звезды прогнозируют встречу с человеком из прошлого, пишет LifeStyle24.

Не пропустите 2 знака зодиака, которым не стоит ждать любви в ближайшее время

Гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 17 февраля для Овнов

Планы на сегодня могут быть грандиозными, но не пытайтесь сделать все только за один день. Берегите свои нервы и не переживайте без причины.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 17 февраля для Тельцов

Понедельник обещает быть спокойным, если вы не заставите себя сделать что-то скучное. Наслаждайтесь каждым мгновением и не соглашайтесь на меньшее.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 17 февраля для Близнецов

Придется немного изменить свои планы, но вы сделаете это легко. Ваши остроумные шутки поднимут сегодня настроение даже самому грустному человеку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 17 февраля для Раков

Звезды советуют порадовать себя чем-то особенным. Купите шоколад и проведите этот день в приятной компании.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 17 февраля для Львов

Не стесняйтесь сегодня много фотографироваться. Вы будете восхищать взгляды, не осознавая этого.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Гороскоп на 17 февраля для Дев

День пройдет идеально, если вы не будете пытаться распланировать каждую минуту. Оставьте немного места для неожиданностей.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 17 февраля для Весов

Сегодня все будет удаваться, если вы доверитесь своему сердцу. Попробуйте заняться новым делом. Вероятно, оно станет вашим любимым.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 17 февраля для Скорпионов

В понедельник вы поймете что-то важное для себя. Не тратьте свою энергию на ревность, а лучше посвятите время планированию.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 17 февраля для Стрельцов

Поход в новое заведение может стать волшебным воспоминанием. Воспользуйтесь возможностью еще больше узнать себя.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 17 февраля для Козерогов

Понедельник будет довольно продуктивным для вас. Если поставите перед собой правильные цели, то вскоре покорите все горы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 17 февраля для Водолеев

Этот день подарит вам много любви и тепла. Расскажите своим родным, как вы сильно их цените.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 17 февраля для Рыб

Понедельник – хороший день для творчества и музыки. Возможно, вы получите возможность поговорить с человеком из вашего прошлого.