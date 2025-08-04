Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака: у кого будет сумасшедший рабочий день
- Детальный астрологический прогноз на 4 августа для всех знаков зодиака, что поможет подготовиться к возможным вызовам и изменениям в рабочей неделе.
- Особенностью являются советы с акцентом на эмоциональное состояние и взаимоотношения, что могут вдохновить на пересмотр приоритетов и принятие важных решений.
Эта рабочая неделя для кого-то начнется с неотложных вопросов, которые потребуют немедленного ответа. Поэтому придется проявить умение действовать в кризисных ситуациях.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 23 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Детальный прогноз астрологов для всех знаков зодиака на понедельник, 4 августа, читайте в ежедневном гороскопе на LifeStyle 24.
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Гороскоп на 4 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 4 августа для Овнов
Вы очень зависите от мнения других, поэтому любые неудачи разочаровывают вас. Сегодня стоит не обращать внимания на то, что говорят окружающие и сосредоточиться на себе. Это поможет повысить самооценку и побороть неуверенность в себе.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 4 августа для Тельцов
Эта неделя начнется для вас положительно в вопросах, касающихся финансов. Однако будьте осмотрительны и не соблазняйтесь на рискованные предложения. Хорошо все обдумайте, прежде чем соглашаться на что-либо.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 4 августа для Близнецов
Понедельник будет неблагоприятным для Близнецов. Ваше настроение будет часто меняться, а окружение будет засыпать ненужными вопросами.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 4 августа для Раков
Последние несколько недель были сложными для вас. К сожалению, в августе проблемы продолжатся. Чтобы хоть немного улучшить свое настроение, займитесь любимыми хобби или делами, которые постоянно откладывали на потом.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 4 августа для Львов
Львам сегодня стоит подумать о любимом человеке. Подготовьте романтический ужин или подарок, пригласите на свидание. Этот понедельник будет благоприятным для улучшения ваших отношений.
Дева (23 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 4 августа для Дев
Девам сегодня стоит рассчитывать только на собственные силы. Если вы захотите заручиться чьей-то помощью, есть высокая вероятность, что вас подставят.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 4 августа для Весов
Совсем скоро вам придется принять важное решение, которое изменит вашу жизнь, поэтому из-за этого вы находитесь в подвешенном состоянии. Эмоциональное состояние сейчас будет не из лучших.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 4 августа для Скорпионов
Отношения Скорпионов с любимым человеком сейчас переживают сложный период. Астрологи советуют сосредоточиться на партнере, чтобы не потерять его.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 4 августа для Стрельцов
Последний месяц лета уже в разгаре, а вы до сих пор не были в отпуске. Отложите работу на второй план и подумайте о своем восстановлении, ведь вы очень уставшие.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 4 августа для Козерогов
Козерогам сегодня придется принять важное решение относительно отношений с партнером. Вам важно понять, готовы ли пойти на самопожертвование, чтобы в дальнейшем получить то, к чему давно стремились.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 4 августа для Водолеев
Водолеям стоит сосредоточиться на работе. Вероятно, сейчас вы находитесь совсем не там, где хотели бы быть.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 4 августа для Рыб
Сегодня будет сумасшедший рабочий день. Приготовьтесь морально, что от вас что-то будут требовать со всех сторон и даже не останется времени на обеденный перерыв.