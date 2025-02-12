24 Канал рассказывает об идеях подарка для мужчины, которые сочетают креативность, практичность и романтику. Даже самый простой презент станет особенным, если его сделать с любовью.

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Что подарить любимому на День святого Валентина

Новые впечатления

Если ваш любимый любит яркие эмоции, то устройте ему день, полный приключений. Так, для любителей экстрима подойдет поездка на картинге или поход в пейнтбольный клуб. В то же время для мужчин, которым нравится уют и спокойствие, подойдет отдых в сауне или сертификат на массаж.

Кроме этого, идеальным решением может стать романтическое мини-путешествие на выходные. Поездка в горы или в соседний город точно запомнится надолго.

Путешествие в горы / Фото Freepik

Стильный аксессуар

Стильный аксессуар подчеркнет индивидуальность мужчины и станет частью его ежедневного образа. Самое главное выбрать именно то, что подойдет образу жизни и предпочтениям вашего любимого. Так, на День святого Валентина можно подарить гравированную зажигалку, кожаный кошелек или браслет с персональной надписью. Если ваш партнер имеет бороду, то набор для ухода за ней точно пригодится.

Также вашей второй половинке могут понравиться классические наручные часы, которые символизируют статус и стиль. Впрочем, если ваш любимый предпочитает технологии, то смартверсия будет идеальным решением.

Смартчасы / Фото Freepik

Персонализированный подарок

Отличной идеей станет брелок с гравировкой или браслет с памятной датой или хорошей надписью. Это может быть символическое слово, которое имеет значение только для вас двоих, или координаты места, где произошло важное событие в ваших отношениях. Такие вещи становятся не просто аксессуарами, а настоящими сокровищницами воспоминаний.

Кроме этого, можно подарить уютный плед или подушку со смешным принтом. Этот презент каждый раз будет напоминать о вас, поэтому точно понравится вашему любимому.

Брелки с гравировкой / Фото Freepik

Набор его любимых вещей

Если вы точно уверены, что знаете все о предпочтениях своей второй половинки, то соберите все в стильную коробку. Это может быть набор крафтового пива или вина вместе с вкусными закусками. В то же время для ценителя кофе – коробка с различными сортами любимого напитка и стильной чашкой.

Набор кофе / Фото Freepik

А любителей сладкого точно порадует коробка с экзотическими снеками или конфетами.