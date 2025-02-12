24 Канал розповідає про ідеї подарунка для чоловіка, які поєднують креативність, практичність та романтику. Навіть найпростіший презент стане особливим, якщо його зробити з любов'ю.

Цікаво Точно підкорять її серце: 4 ідеї подарунка для коханої на День святого Валентина

Що подарувати коханому на День святого Валентина

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Якщо ваш коханий любить яскраві емоції, то влаштуйте йому день, сповнений пригод. Так, для любителів екстриму підійде поїздка на картингу або похід у пейнтбольний клуб. Водночас для чоловіків, яким подобається затишок і спокій, підійде відпочинок у сауні або сертифікат на масаж.

Крім цього, ідеальним рішенням може стати романтична мініподорож на вихідні. Поїздка в гори або у сусіднє місто точно запам'ятається надовго.

Подорож у гори / Фото Freepik

Стильний аксесуар

Стильний аксесуар підкреслить індивідуальність чоловіка і стане частиною його щоденного образу. Найголовніше обрати саме те, що пасуватиме способу життя та вподобанням вашого коханого. Так, на День святого Валентина можна подарувати гравійовану запальничку, шкіряний гаманець або браслет із персональним написом. Якщо ваш партнер має бороду, то набір для догляду за нею точно стане в пригоді.

Також вашій другій половинці може сподобатися класичний наручний годинник, який символізує статус та стиль. Втім, якщо ваш коханий надає перевагу технологіям, то смартверсія буде ідеальним рішенням.

Смартгодинник / Фото Freepik

Персоналізований подарунок

Чудовою ідеєю стане брелок з гравіюванням або браслет із пам'ятною датою чи гарним написом. Це може бути символічне слово, яке має значення лише для вас двох, або координати місця, де відбулася важлива подія у ваших стосунках. Такі речі стають не просто аксесуарами, а справжніми скарбницями спогадів.

Крім цього, можна подарувати затишний плед або подушку зі смішним принтом. Цей презент щоразу нагадуватиме про вас, тому точно сподобається вашому коханому.

Брелки з гравіюванням / Фото Freepik

Набір його улюблених речей

Якщо ви точно впевнені, що знаєте все про вподобання своєї другої половинки, то зберіть усе в стильну коробку. Це може бути набір крафтового пива чи вина разом зі смачними закусками. Водночас для поціновувача кави – коробка із різними сортами улюбленого напою та стильною чашкою.

Набір кави / Фото Freepik

А любителів солодкого точно потішить коробка з екзотичними снеками чи цукерками.