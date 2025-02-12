Якщо ви досі ще не обрали презент для своєї другої половинки, то варто це швидко виправити. 24 Канал розповідає про цікаві ідеї подарунків коханій, які точно сподобаються.

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Що подарувати коханій на День святого Валентина

Фотокнига або мапа спільних спогадів

Створіть для коханої фотокнигу, де будуть зберігатися спільні світлини. На цих кадрах ви маєте бути зображеними разом у моментах, які стали вашими улюбленими спогадами. Крім цього, можна додати до кожного фото підписи чи короткі побажання.

Водночас гарним подарунком буде зробити мапу ваших спільних спогадів. На ній слід позначити місця, де ви подорожували разом, і додати фото. Це стане не лише оригінальним подарунком, але й приводом для нових романтичних поїздок.

Фотокнига / Фото Freepik

Парфуми або набір для догляду

Цей подарунок продемонструє турботу та любов, якщо ви знаєте, які аромати подобаються вашій коханій, наприклад, солодкі чи східні. Оберіть флакон нових парфумів, що підкреслять стиль і вишуканість другої половинки.

Також гарним варіантом стане набір для домашнього спа: ароматичні свічки, олії для ванни, пінка чи скраби для тіла. Чудовим доповненням будуть затишний м'який халат та рушник. Втім, якщо ви не впевнені в конкретних уподобаннях коханої людини, то розгляньте варіант подарункового сертифіката на масаж або в салон краси.

Набір для догляду за собою / Фото Freepik

Ювелірна прикраса

Ювелірні вироби завжди викликають захоплення. Так, кулон у формі серця чи підвіска з ініціалами вашої коханої виглядатимуть дуже романтично. До того ж не слід забувати про можливість гравіювання текстів, символів або малюнків на прикрасах. Якщо ви подаруєте своїй другій половинці браслет чи кулон, на якому будуть зображені спільні важливі дати, то дівчина зрадіє ще більше. Ефект від подарунка буде приголомшливим, якщо вручити прикрасу під час романтичної вечері.

Ювелірна прикраса / Фото Freepik

Гаджети

Практичні подарунки також можуть бути дуже романтичними, якщо врахувати захоплення вашої коханої. Наприклад, бездротові навушники чи портативна колонка стануть гарним презентом для дівчини, яка полюбляє слухати музику.

Гаджети / Фото Freepik

Водночас смартгодинник чи фітнес-браслет будуть ідеальним варіантом для жінки, яка займається спортом. Якщо ваша друга половинка любить читати, то чудовим вибором стане електронна книжка.