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22 июня, 13:24
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Что нельзя делать на Ивана Купала, чтобы не привлечь беды и невзгоды

Влада Пономарева
Основні тези
  • На Ивана Купала существуют определенные запреты, которых важно придерживаться.
  • Так, не рекомендуется спать ночью, поднимать деньги с пола, заниматься тяжелым физическим трудом.

В ночь с 23 на 24 июня украинцы будут праздновать Ивана Купала. Этот праздник символизирует переход от весеннего к летнему солнцестоянию.

В древности ночь на Ивана Купала считалась магической, поэтому украинцы много гадали и проводили различные обряды. В то же время предки придерживались особых запретов, чтобы не привлечь беды и неудачи. Что нельзя делать на Ивана Купала – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать на Ивана Купала

  • Не стоит спать в ночь на Ивана Купала.
  • Не следует поднимать деньги с пола.
  • Не рекомендуется заниматься тяжелой физической работой.
  • Нельзя много работать.
  • Не стоит парням и беременным женщинам подходить к водоемам.
  • Не следует ссориться и спорить с родными.
  • Не рекомендуется заниматься рукоделием, в частности шить, вышивать и вязать.
  • Нельзя брать или занимать деньги в долг.
  • Не следует думать о плохом и желать другим зла.
  • Не рекомендуется обижать животных.
  • Не стоит купаться в водоемах на Ивана Купала.

Что нельзя делать на Ивана Купала / Фото Freepik

Народные приметы на Ивана Купала

  • Если утром услышите сильный запах травы, то скоро пойдет дождь.
  • Если на небе заметите много звезд, то в этом году будет обильный урожай.
  • Если утром увидите на траве росу, то летом будет щедрый урожай.
  • Если услышите ночью пение сверчков, то зима будет теплой.
  • Если на Ивана Купала пойдет дождь, то стоит ожидать потепления.
  • Если увидите змею, то ожидайте беды.
  • Если искупаться в водоеме, то русалки могут затянуть вас на дно.

При написании материала использованы источники: ukr.media и prykmeta.ua.