24 Канал подготовил красивые поздравления с Китайским Новым годом в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким, которым хотите подарить ощущение сказки в этот день.

Не пропустите С Китайским Новым 2025 годом: самые красивые поздравления в картинках с праздником

Поздравления с Китайским Новым годом 2025: картинки, проза и стихи

С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал твоим годом побед. Пусть в год Змеи твоя мудрость и решительность помогут достичь новых вершин. Верь в свои силы, ведь большой путь начинается с маленького шага!

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С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы этот год принес только положительные изменения! Пусть каждый твой день будет наполнен новыми возможностями, а энергия и вдохновение помогут сделать этот год ярким и незабываемым.

Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Новий рік, Новий рік!

Щастя Вам на цілий рік,

Ще здоров'я і добра,

Хай святкує вся сім'я!

Будьте Ви завжди здорові,

Хай пригоди будуть нові,

Нові враження і люди,

Хай цей рік щасливим буде!

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Я хочу привітати Вас

З Новим роком, але Китайським!

Побажати хочу, друзі

Багато радості й щастя!

І цей Китайський Новий рік

Для вас удачу приберіг.

І здоров'я, і кохання,

Мої найкращі побажання!

Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сотні тисяч феєрверків,

Полетіли в небеса.

У цю ніч за всіма прикметами,

Відбуваються чудеса.

Вас з Китайським Новим Роком,

Вітаю від душі!

Буде нехай достаток вдома,

Хай збуваються мрії усі!

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Поздравляю с наступлением Нового года по китайскому календарю. Пусть эта дата войдет в ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.

Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю тебя с Китайским Новым годом! Теперь Новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год, принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю, чтобы все твои новогодние пожелания осуществились в тройном размере!