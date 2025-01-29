24 Канал подготовил красивые поздравления с Китайским Новым годом в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким, которым хотите подарить ощущение сказки в этот день.
Не пропустите С Китайским Новым 2025 годом: самые красивые поздравления в картинках с праздником
Поздравления с Китайским Новым годом 2025: картинки, проза и стихи
С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы этот год стал твоим годом побед. Пусть в год Змеи твоя мудрость и решительность помогут достичь новых вершин. Верь в свои силы, ведь большой путь начинается с маленького шага!
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С Китайским Новым годом! Желаю, чтобы этот год принес только положительные изменения! Пусть каждый твой день будет наполнен новыми возможностями, а энергия и вдохновение помогут сделать этот год ярким и незабываемым.
Поздравление с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров'я і добра,
Хай святкує вся сім'я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
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Я хочу привітати Вас
З Новим роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості й щастя!
І цей Китайський Новий рік
Для вас удачу приберіг.
І здоров'я, і кохання,
Мої найкращі побажання!
Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Сотні тисяч феєрверків,
Полетіли в небеса.
У цю ніч за всіма прикметами,
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком,
Вітаю від душі!
Буде нехай достаток вдома,
Хай збуваються мрії усі!
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Поздравляю с наступлением Нового года по китайскому календарю. Пусть эта дата войдет в ваш дом радостными новостями, счастливыми событиями, запомнится яркими эмоциями и принесет с собой любовь, добро и удачу.
Поздравления с Китайским Новым годом 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляю тебя с Китайским Новым годом! Теперь Новый год окончательно вступил в свои права! Пусть все твои желания сбудутся, все мечты исполнятся, а наступивший год, принесет благополучие, счастье и радость! Я желаю, чтобы все твои новогодние пожелания осуществились в тройном размере!