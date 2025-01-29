24 Канал підготував гарні привітання з Китайським Новим роком у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким, яким хочете подарувати відчуття казки у цей день.
Не пропустіть З Китайським Новим 2025 роком: найгарніші привітання у картинках зі святом
Привітання з Китайським Новим роком 2025: картинки, проза й вірші
З Китайським Новим роком! Бажаю, щоб цей рік став твоїм роком перемог. Нехай у рік Змії твоя мудрість і рішучість допоможуть досягти нових вершин. Вір у свої сили, адже великий шлях починається з маленького кроку!
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З Китайським Новим роком! Бажаю, щоб цей рік приніс лише позитивні зміни! Хай кожен твій день буде сповнений новими можливостями, а енергія і натхнення допоможуть зробити цей рік яскравим і незабутнім.
Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров'я і добра,
Хай святкує вся сім'я!
Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!
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Я хочу привітати Вас
З Новим роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості й щастя!
І цей Китайський Новий рік
Для вас удачу приберіг.
І здоров'я, і кохання,
Мої найкращі побажання!
Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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Сотні тисяч феєрверків,
Полетіли в небеса.
У цю ніч за всіма прикметами,
Відбуваються чудеса.
Вас з Китайським Новим Роком,
Вітаю від душі!
Буде нехай достаток вдома,
Хай збуваються мрії усі!
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Вітаю з настанням Нового року за китайським календарем. Нехай ця дата увійде в ваш будинок радісними новинами, щасливими подіями, запам'ятається яскравими емоціями й принесе з собою любов, добро й удачу.
Привітання з Китайським Новим роком 2025 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю тебе з Китайським Новим роком! Тепер Новий рік остаточно вступив у свої права! Нехай всі твої бажання збудуться, всі мрії здійсняться, а рік, що настав принесе добробут, щастя і радість! Я бажаю, щоб всі твої новорічні побажання здійснилися в потрійному розмірі!