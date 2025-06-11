Кого ни в коем случае нельзя брать в крестные родители

Крещение – одно из важнейших таинств в христианстве, а выбор крестных родителей имеет большое значение для духовной жизни ребенка. Однако далеко не каждый может стать крестным отцом или крестной матерью.

Так, существуют четкие правила относительно того, кого нельзя брать крестными для своего малыша. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Храм святого великомученика Димитрия Солунского.

Интересно Когда нельзя крестить ребенка: важные запреты, о которых надо знать

Кого нельзя брать в крестные родители

Прежде всего крестными не могут быть родные родители ребенка, ведь это строго запрещено церковью. Также не разрешается брать в крестные мужчину и женщину, которые находятся в браке, поскольку между кумовьями не должно быть супружеских отношений.

В то же время брать в крестные родители не стоит людей, которые страдают из-за психических заболеваний. Дело в том, что такие лица не смогут должным образом выполнять свои духовные обязанности. Кроме этого, не стоит приглашать стать крестными родителями монахов и монахинь. Ведь они уже посвятили свою жизнь другому духовному пути.

Важно также помнить и о возрастных ограничениях, которые существуют для крестных. Так, девушка не может быть крестной матерью до 14 лет, а юноша – крестным отцом до 15 лет. Только по достижению этого возраста человек может взять на себя обязанности духовного наставника для крестника.

Кого нельзя брать в крестные родители / Фото Pinterest

Кто и что покупает на крестины

Главным подарком на крестины для ребенка традиционно считается крестик. Его, по обычаю, дарит крестный отец – если крестят мальчика, или крестная мать – если девочку. Часто к крестику добавляют икону с образом святого покровителя или ангела-хранителя, который будет сопровождать малыша в духовной жизни.

Кроме этого, крестная обычно дарит крыжму – специальное полотенце, в которое заворачивают ребенка после омовения в купели. Также именно духовная мать выбирает наряд для крестника. Так, это может быть вышитая рубашка или платье, которые олицетворяют невинность малыша.