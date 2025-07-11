Это люди, которые берут на себя духовную ответственность за малыша. Однако сколько именно пар нужно взять в кумовья – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Ставропигиальный Спасо-Преображенский собор в Киеве.

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Сколько пар принято брать в кумовья в Украине?

В современном мире каждый самостоятельно выбирает количество крестных родителей для своего ребенка. В Украине преимущественно берут в кумовья двух людей, а именно крестную маму и крестного папу для малыша.

Согласно церковным требованиям, новорожденный минимально может иметь только одного духовного отца или мать. Если крестят мальчика, то это обязательно должен быть крестный папа, если девочку – крестная мать. Это связано с тем, что крестный берет на себя духовную ответственность, в частности в формировании любви ребенка к христианству, поэтому должен быть того же пола.

Впрочем, во многих общинах и семьях на крестины приглашают несколько пар кумовьев. Иногда их может быть даже три или пять, особенно если семья хочет объединить больше близких друзей или родственников в круг духовного родства. Более того, на Буковине, например, принято брать именно четыре пары лиц в кумовья, ведь церковный крест имеет такое количество концов.

Сколько пар берут в кумовья / Фото Pinterest

Кого называют финнами в Украине?

В народе крестных часто называют по-разному. На Буковине, например, нередко используются такие названия, как нанашко (крестный отец) и нанашка (крестная мать).

А вот крестников там называют фин, фиин, или филин – в зависимости от диалектных особенностей. В то же время крестниц зовут – фина, фиинка или филинка.