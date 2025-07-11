Це люди, які беруть на себе духовну відповідальність за малюка. Однак скільки саме пар потрібно взяти в куми – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Ставропігійний Спасо-Преображенський собор у Києві.

Дивіться також Не лише сваритися: що не можна робити до хрещення дитини

Скільки пар заведено брати в куми в Україні?

У сучасному світі кожен самостійно обирає кількість хрещених батьків для своєї дитини. В Україні переважно беруть у куми двох людей, а саме хрещену маму та хрещеного тата для малюка.

Згідно з церковними вимогами, новонароджений мінімально може мати лише одного духовного батька чи матір. Якщо хрестять хлопчика, то це обов'язково повинен бути хрещений тато, якщо дівчинку – хрещена мати. Це пов'язано з тим, що хрещений бере на себе духовну відповідальність, зокрема у формуванні любові дитини до християнства, тож має бути тієї ж статі.

Втім, у багатьох громадах і родинах на хрестини запрошують кілька пар кумів. Іноді їх може бути навіть три або п'ять, особливо якщо сім'я хоче об'єднати більше близьких друзів чи родичів у коло духовної спорідненості. Ба більше, на Буковині, наприклад, заведено брати саме чотири пари осіб у куми, адже церковний хрест має таку кількість кінців.

Скільки пар беруть у куми / Фото Pinterest

Кого називають фінами в Україні?

У народі хрещених часто називають по-різному. На Буковині, наприклад, нерідко використовуються такі назви, як нанашко (хрещений батько) та нанашка (хрещена мати).

А от похресників там називають фін, фіїн, або філин – залежно від діалектних особливостей. Водночас похресниць кличуть – фіна, фіїнка або філинка.