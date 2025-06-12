Близнецы и Весы, это ваши романтические выходные. Возможно, милая шутка превратится в долговременную историю любви, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

В эти выходные Близнецы будут просто невероятными: легко будут знакомиться, шутить и завораживать других. Кто-то, кто давно симпатизировал этому знаку зодиака, ожидает приглашения на свидание. Астрологи убеждены, что такая "новизна" просто необходима.

Гороскоп для Близнецов

Весы

Весы могут получить приглашение, которое вызовет у них большой интерес. Это может быть второе свидание после долгой паузы в общении, новое знакомство или неожиданное сближение с давно знакомым человеком. Не стоит продумывать заранее возможное развитие событий, лучше будет – довериться эмоциям, сердцу и внутреннему голосу.

Гороскоп для Весов

Взросление – это важный этап в жизни. Однако некоторые знаки зодиака предпочитают детство даже во взрослом возрасте.