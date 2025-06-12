Близнюки та Терези, це ваші романтичні вихідні. Можливо, милий жарт перетвориться на довготривалу історію кохання, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цими вихідними Близнюки будуть просто неймовірними: легко знайомитимуться, жартуватимуть й заворожуватимуть інших. Хтось, хто давно симпатизував цьому знаку зодіаку, очікує на запрошення на побачення. Астрологи переконані, що така "новизна" просто необхідна.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Терези можуть отримати запрошення, яке викличе у них неабиякий інтерес. Це може бути друге побачення після довгої паузи у спілкуванні, нове знайомство або неочікуване зближення з давно знайомою людиною. Не варто продумувати наперед можливий розвиток подій, краще буде – довіритись емоціям, серцю та внутрішньому голосу.

Гороскоп для Терезів

Дорослішання – це важливий етап у житті. Однак деякі знаки зодіаку віддають перевагу дитинству навіть у дорослому віці.