Весы и Скорпион, январь станет началом нового периода, который будет иметь положительные результаты в будущем, пишет LifeStyle24.

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Весы

Представители этого знака зодиака должны будут предстать перед выбором в личной жизни. Астрологи предполагают, что это будет или пересмотр текущих отношений, или принятие решений, которые кардинально повлияют на будущие шаги и планы.

Ожидайте начала новых отношений или укрепления текущих отношений.

Или может произойти встреча с человеком, который будет играть важную роль в ближайшем будущем.

Стремление к гармонии поможет выбрать правильный путь.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Скорпионы в конце января наконец поймут, что пришло время для завершения старых циклов в отношениях. Возможно, надо простить и отпустить старые обиды или же следует начать делать новые шаги в отношениях. Необходимо подготовиться к изменениям и не держаться за прошлое. Астрологи убеждены, что изменения принесут счастье, страсть и гармонию.

Гороскоп для Скорпионов