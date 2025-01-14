Терези та Скорпіон, січень стане початком нового періоду, який матиме позитивні результати у майбутньому, пише LifeStyle24.
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Терези
Представники цього знака зодіаку муситимуть постати перед вибором в особистому житті. Астрологи припускають, що це буде або перегляд поточних стосунків, або ухвалення рішень, які кардинально вплинуть на майбутні кроки та плани.
- Очікуйте на початок нових стосунків або укріплення поточних взаємин.
- Або може статись зустріч із людиною, яка відіграє важливу роль у найближчому майбутньому.
Прагнення до гармонії допоможе обрати правильний шлях.
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Скорпіон
Скорпіони наприкінці січня нарешті зрозуміють, що прийшов час для завершення старих циклів у стосунках. Можливо, треба пробачити й відпустити старі образи або ж слід почати робити нові кроки у стосунках. Необхідно підготуватись до змін і не триматись за минуле. Астрологи переконані, що зміни принесуть щастя, пристрасть і гармонію.
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